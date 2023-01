Ultime Notizie – Germania | arrestato iraniano accusato di pianificare attacco chimico

(Di domenica 8 gennaio 2023) Gli investigatori antiterrorismo hannoun uomodi 32 anni a Castrop-Rauxel, nella zona nord-occidentale della Ruhr, indiunterroristico di matrice islamica. L’uomo è sospettato di aver ottenuto le tossine cianuro e ricina, hanno detto oggi il pubblico ministero di Düsseldorf e la polizia di Recklinghausen e Münster. È statoinsieme ad un altro uomo. Non hanno opposto resistenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

