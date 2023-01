Udinese | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di domenica 8 gennaio 2023) La stagione 2022/23 prosegue dopo la sosta Mondiale e la redazione di 11contro11 vi fornisce le news e i consigli suldell’, utile anche in ottica. L’, dopo la tranquilla salvezza dello scorso campionato, in questa stagione ha alzato notevolmente l’asticella. Infatti i friulani si trovano all’ottavo posto, dopo essere stati per un lungo periodo in zona Champions League. L’artefice di questa stagione molto positiva è sicuramente Andrea Sottil, che ha preso il posto in panchina di Cioffi. Importante è stata anche la conferma di Deulofeu, autentico leader dei bianconeri. Nella sessione di gennaio l’si assicura un grande talento del calcio brasiliano, ovvero Matheus Martins, attaccante della Fluminense. Il calciatore andrà fino a fine stagione in prestito ...