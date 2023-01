Ucraina ultime notizie Mosca | a Kramatorsk uccisi 600 soldati ucraini in rappresaglia per raid a Makiivka

Corriere della Sera

'Nellesettimane - spiegano - la Russia ha rafforzato le fortificazioni difensive nella regione di Zaporizhzhia centrale, nell'meridionale, soprattutto tra le città di Vasilyvka e ...'Nelle24 ore, le risorse di ricognizione russe hanno scoperto e confermato in modo affidabile attraverso diversi canali indipendenti il dispiegamento temporaneo del personale delle forze ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Mosca: «A Kramatorsk uccisi oltre 600 soldati ucraini» Qual è lo stato reale della guerra in Ucraina e quali sono gli scenari futuri del conflitto che da quasi un anno ormai infiamma l'EuropaRappresaglia russa a Kramatorsk in risposta alla strage di soldati russi a Makiivka. Secondo i russi sarebbero stati uccisi oltre 600 militari di Kiev. Il ...