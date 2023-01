Ucraina ultime notizie Mosca | a Kramatorsk uccisi 600 soldati ucraini in rappresaglia Kiev smentisce Usa | 682 milioni $ ai paesi del fianco est Nato

Corriere della Sera

In Polonia, Paese schierato in prima linea in sostegno della vicina, il Partito del diritto ... ma al di sotto del 44 per cento che ha ricevuto nellelegislative. In Spagna infine, il ...La presidenzacitata dal Kyiv Independent su Twitter ha riferito che tre civili sono morti e altri otto sono rimasti feriti negli attacchi condotti indalla Russia nelle24 ore ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Mosca: «A Kramatorsk uccisi oltre 600 soldati ucraini». Kiev... Guerra sul campo di battaglia e su quello dell'informazione tra Russia e Ucraina. Le celebrazioni per il Natale ortodosso si sono concluse ...L'ucraina argento agli ultimi Europei indoor subito all'assalto dei due metri. Murto in forma-Monaco, 4,75 all'esordio. Cross in Spagna e Kenya nel primo weekend del 2023. di Marco Buccellato Il secon ...