Ucraina | tornano i bombardamenti dopo la tregua che non c' è mai stata

- Le sirene di allarme anti - aereo suonano a ripetizione in almeno tre regioni. In particolare nella città di Kramatorsk, nel Donetsk: un'esplosione ha danneggiato nel Lugansk un gasdotto, ...... a piazza San Pietroi gadget di Benedetto XVI 'Non dividere tra buoni e cattivi, ma ...ha poi esortato i fedeli a non dimenticare 'i nostri fratelli che soffrono tanto per la guerra' in,... Ucraina, dopo la tregua tornano le bombe La tregua unilaterale dell'esercito russo in Ucraina era appena finita, quando le sirene sono tornate a risuonare in tutto il Paese. La pace per ...Kiev – Due centrali termoelettriche nella regione ucraina di Donetsk controllate dalle forze russe sono state danneggiate da un attacco missilistico dell’esercito ucraino. Lo riferiscono funzionari in ...