Ucraina | Tajani | “Da Mosca nessuna apertura | dialoghi in corso con Parigi su scudo aereo”

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Purtroppo è così, non ci sono buone notizie in arrivo, anche la tregua di Putin è stata fatta a fine interni e in modo unilaterale. Bisogna continuare a lavorare per la pace, ma tutti questi segnali non autorizzano ad essere ottimisti. Ci sono alcuni attori internazionali come Cina, Turchia e Stati Uniti che potrebbero fare la differenza a livello diplomatico, ma reali manifestazioni di aperture da parte russa non ci sono al momento”. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Antonio, in un’intervista al Corriere della Sera. Sulla richiesta di una maggiore velocità nell’invio di altri aiuti militari a Kiev che sembra aver avanzato al Governo italiano il Consigliere della sicurezza nazionale americano, “i colloqui con Washington sono costanti e normali, noi siamo un interlocutore importante, ma non si è parlato di armi. Il sesto pacchetto di ...