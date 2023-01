Ucraina-Russia | Stoltenberg | “Armi a Kiev sono via per la pace”

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lela via per la”. Il “percorso più rapido” verso una soluzione dinegoziata traè continuare a sostenerecon leper rafforzare la sua forza sul campo di battaglia e la sua posizione in un potenziale tavolo negoziale con Mosca. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens, parlando alla conferenza sulla sicurezza ‘Folk och Forsvar’ nella città svedese di Salen. “La maggior parte delle guerre finisce al tavolo dei negoziati” e “probabilmente anche questa finirà in questo modo”, ha proseguito, secondo cui “ciò che gli ucraini otterranno al tavolo dei negoziati dipenderà dalla loro forza sul campo di battaglia. Se vogliamo ...

Guerra, Zelensky: 'La tregua russa era una farsa' Non s'arresta la guerra tra, giunta ormai al suo 319esimo giorno. Il presidente ucraino Zelensky attacca Mosca sulla tregua 'farsa' per il Natale ortodosso: 'La tregua russa era falsa, ci potrà essere pace solo ...La Russia ha rivendicato l'uccisione di 600 soldati ucraini in una rappresaglia per l'attacco sferrato dalle forze di Kiev a Capodanno a Makiivka. Secondo il ministero della Difesa russo, nell'attacco ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca, rappresaglia a Kramatorsk per strage soldati russi a Makiivka ... Kiev, 8 gen. L'esercito russo ha condotto raid con bombe a grappolo nella notte sulla periferia di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Lo ha denunciato Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione ...