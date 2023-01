Adnkronos

Leggi anche: "Guerra ha creato più grande campo minato al mondo", 007 Kiev: "prepara nuovo attacco a nostre infrastrutture", Zelensky: "Tregua falsa, pace solo con il ...L'area minata, secondo Shmyhal, equivale a oltre il 40% della superficie totale dell'. "Non ... "Lasta prendendo di mira le infrastrutture in aree densamente popolate", ha sottolineato ... Ucraina, Russia: missili Kiev colpiscono centrali elettriche in Donetsk Altro che tregua. I cittadini ucraini hanno celebrato il Natale ortodosso sotto le bombe, molti nei rifugi, e in serata, a mezzanotte ora locale, la tregua unilaterale di 36 ore decisa dalla Russia è ...Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma il suo pessimismo sulla durata della guerra in Ucraina: "Non ci sono aperture da Mosca" ...