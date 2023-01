Ucraina | Russia | “600 soldati Kiev uccisi in rappresaglia per raid a Makiivka”

Leggi su italiasera

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Laha rivendicato l’one di 600ucraini in unaper l’attacco sferrato dalle forze dia Capodanno a. Secondo il ministero della Difesa russo, nell’attacco missilistico sono stati presi di mira obiettivi dell’esercito ucraino nella città di Kramatorsk. “Nelle ultime 24 ore, le risorse di ricognizione russe hanno scoperto e confermato in modo affidabile attraverso diversi canali indipendenti il dispiegamento temporaneo del personale delle forze armate ucraine nella città di Kramatorsk”, si legge in una nota postata su Telegram. “C’erano oltre 700 militari ucraini nel dormitorio 28 e oltre 600 militari ucraini nel dormitorio 47 – prosegue la nota – Come risultato di un massiccio attacco missilistico oltre 600 militari ucraini ...