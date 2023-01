Ucraina | Mosca annuncia di aver ucciso 600 soldati nemici Kiev e i media smentiscono | “Una sciocchezza”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Secondo il Cremlino sarebbe stata la vendetta per il blitz dialla caserma di Makiivka, la notte di capodanno. Ma il governo ucraino smentisce: sarebbero stati bombardati palazzi vuoti. Viene da chiedersi che cosa, realmente, abbiano raccontato a Putin i suoi generali. Avevano bisogno di fargli credere una bufala? Forse ha ragione il ministro Antonio Tajani: "Putin, politicamente, ha già perso" L'articolo proviene da Firenze Post.

