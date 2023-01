Ucraina | la tregua dichiarata da Mosca è scaduta | «Nuovi missili sulla regione di Kharkiv»

Il Sole 24 ORE

2023 - 01 - 07 13:03:44 Mosca: osserviamo lanonostante gli attacchi di Kiev La Russia continue a osservare laper il Natale ortodosso in, malgrado 'gli attacchi' da parte di ...Finito il cessate il fuoco proclamato da Putin in occasione del Natale ortodosso. Zelensky: 'falsa, pace quando saranno espulsi russi'. Intanto Kiev sospende la cittadinanza a 13 .... I ... Ucraina ultime notizie. Zelensky: tregua falsa, pace solo quando russi saranno espulsi. Italia, al ... La messa sarà tenuta per la prima volta da Epifanio I, esponente della chiesa ortodossa filo ucraina Il 7 gennaio in Ucrainasi festeggia il Natale ortodosso. La messa nel monastero delle grotte, il mo ...Passerà alla storia come un’invasione. La guerra russa contro l’Ucraina è una saga interminabile di errori militari. Fin dall’inizio. Nel prepararla, gli strateghi moscoviti l’avevano impostata sulla ...