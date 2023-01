Ucraina | continuano i bombardamenti | esplode gasdotto nel Lugansk | razzi di Kiev sulla centrale elettrica di Donetsk Zelensky | “Tregua falsa”

In Terris

Nelle aree liberate, magistrati di varie nazionia registrare prove. Dagli stupri all'... Se in Siria i criminali di guerra l'anno fatta franca, inpotrebbe essere diverso. La Corte ...Ma dobbiamo chiederci: è l'unico responsabile Noi siamo solidali con l'e il suo popolo, ma ... Quegli stessi media che "cia proporre storie struggenti di dolore e morte che ... Ucraina, continuano i bombardamenti russi a Nikopol Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma il suo pessimismo sulla durata della guerra in Ucraina: "Non ci sono aperture da Mosca" ...La guerra ha creato in Ucraina un campo minato di 250.000 chilometri quadrati. Lo afferma il primo ministro ucraino Denys Shmyhal: «attualmente è il più grande campo minato del mondo», ha detto all'ag ...