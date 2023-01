Firenze Post

... basti pensare all'invio delle armi all'. Ora l'autoproclamato avvocato del popolo è finito ... con lo spettacolo seguito dall'OperaFerrari, centro di accoglienza che ospita le persone ...... Macron e Sant'Egidio la triangolazione è centrata sulla ricerca di una via di pace per l'. Portato avanti il messaggio 'teologico - politico' delMartini Sant'Egidio è una sezione ... Ucraina, Cardinal Zuppi: “La proposta di pace parta dall’Europa, ma attenti alla logica del riarmo” il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, esorta a non assuefarsi alla guerra e usare cautela rispetto alle dinamiche del riarmo, una logica che "può portare dove non si vuole" ...Papa Francesco ha salutato le delegazioni internazionali giunte in Vaticano per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Il pontefice ha salutato e parlato ...