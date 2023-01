(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ci potrebbe essere unraid già oggi o domani. Le temperature stanno scendendo. Ed è qualche giorno che i russi non attaccano le”. Ad affermarlo è Vadim Skibitsky, vice dell’intelligence militare, in un’intervista al Corriere della Sera. I russi potrebbero attaccare diappena finita la cosiddetta “tregua” unilaterale? “Sì ce lo aspettiamo ovviamente. Sappiamo molto bene cosa siano i loro cessate il fuoco, era così anche nel 2014. Non significano nulla. Non escludiamo che ci sarà unalla fine di questa vacanza”, dice Skibitsky. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Secondo gliucraini Putin è pronto a ordinare la mobilitazione di ben 500mila coscritti a ...31:43 Il ministro Shmyhal: la guerra ha creato inun campo minato di 250.000 chilometri quadrati ...La tregua unilaterale annunciata da Mosca per il Natale ortodosso è stata rotta dai raid e dalle accuse reciproche. Secondo gliucraini Putin è pronto a ordinare la mobilitazione di ben 500mila coscritti a gennaio. Zelensky ha tolto la cittadinanza a 13 sacerdoti per 'propaganda filorussa', scatenando la protesta di Mosca Ucraina, 007 Kiev: "Russia prepara nuovo attacco a nostre infrastrutture" La Russia sarebbe pronta a mobilitare 500.000 coscritti a gennaio, in aggiunta ai 300.000 già richiamati ad ottobre. Vadym Skibitsky, vice capo dell'intelligence militare ucraina, ritiene che i nuovi ...Non ha retto la tregua unilaterale che Mosca aveva annunciato per il Natale ortodosso e anche nella giornata di ieri si sono registrati raid in territorio ucraino. Kiev denuncia bombardamenti alla per ...