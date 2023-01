Uccisi 600 ucraini Propaganda Continua di numeri tra Mosca e Kiev

la Repubblica

Le forze armate russe hanno "ucciso più dimilitari ucraini in un massiccio attacco missilistico" su basi temporanee" a Kramatorsk: lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, tenente generale Igor Konashenkov, sottolineando che ......militari ucraini nel dormitorio 28 e oltremilitari ucraini nel dormitorio 47 - prosegue la nota - Come risultato di un massiccio attacco missilistico oltremilitari ucraini sono stati"... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca, rappresaglia a Kramatorsk per strage soldati russi a Makiivka ... Missili d'artiglieria ucraini hanno colpito e danneggiato la centrale elettrica di Starobeshevskaya, nella regione di Donetsk, nel Donbass occupato dai russi. Lo scrive l'agenzia russa Tass, citando f ...L'esercito ucraino ha negato l'uccisione, annunciata dal ministero della Difesa russo, di 600 soldati ucraini in un attacco effettuato a Kramatorsk come "rappresaglia" per l'attacco ucraino a Makiivka ...