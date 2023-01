Tuttosport – “Gol annullato all’Inter? La regola è chiara…”

(Di domenica 8 gennaio 2023) 2023-01-08 01:34:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Grande entusiasmo per il Monza dopo aver fermato l’Inter sul 2-2 grazie all’autogol di Dumfries al 93?. Raffaele Palladino, al termine del match, si è mostrato entusiasta per la prestazione della sua squadra: “È stata una giornata meravigliosa che resterà sempre nei ricordi di tutti, giocatori e staff. Oggi allo stadio l’ambiente era meraviglioso, c’era un grande clima e un grande entusiasmo. I tifosi si meritano questa soddisfazione. Abbiamo affrontato una grandissima squadra che la settimana scorsa ha battuto il Napoli. Ho un gruppo di grandi uomini, oggi mi hanno fatto emozionare”. Palladino: “Gol? Non voglio fare polemica” Palladino ha poi parlato dell’episodio contestato da Inzaghi sul gol “” ad ...

Tuttosport

Poi, si poteva evitare ildel 2 - 2 al 93', però c'è stato un fischio che non esiste con due giocatori del Monza che cadono tra di loro. Quindi, siamo qui a leccarci le ferite. C'è grandissima ...TORINO - " Non molliamo mai e ci crediamo sempre, per questo vinciamo! Continuare così è d'obbligo! Forza Juve! Questa vittoria e questosono per Gianluca ". Il match winner di , capitan Danilo, esprime tutte la propria soddisfazione dopo l'ottavo successo consecutivo - tutti con annesso clean sheet - sul proprio account Instagram, ... Cremonese-Juventus, la moviola: Valeri e Dessers, perché non sono gol Il tecnico dei biancorossi ha parlato ai microfoni dopo il pareggio raggiunto in extremis contro la squadra di Inzaghi grazie all'autogol di Dumfries ..."Lo scopo di un tecnico è trasmettere ai giocatori la sua idea di calcio. Possiamo ragionare all'infinito sul gioco della Juve, ma 8 partite di fila senza prendere un gol non ...