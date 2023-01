Tutte le elezioni da seguire nel 2023 e perché sono importanti

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) Mentre continua la ripresa economica e sociale della pandemia Covid-19, e si vivono gli effetti della guerra russa in Ucraina, molti Paesi torneranno alle urne quest’anno. Dal Regno Unito alla Polonia, passando per la Spagna e la Turchia, la Grecia e la Thailandia, tanti cittadinirichiamati al voto inregionali, legislative e generali. Il primo appuntamento è previsto in Nigeria il 25 febbraio. Tra i candidati per la presidenza cil’attuale presidente Bola Tinubu, l’ex vicepresidente Atiku Abubakar e l’imprenditore Peter Obi. L’instabilità politica si è tradotta in una minaccia per le istituzioni elettorali, come si è dimostrato con l’attacco alla commissione incaricata della trasparenza del voto. In Estoniain programma il 5 marzo per leparlamentari. I sondaggi ...