Trento | gli smartwatch degli sciatori fanno impazzire i soccorsi alpini | «Linee intasate dai falsi allarmi»

Leggi su open.online

(Di domenica 8 gennaio 2023) Una recente pubblicità di Apple evidenziava la capacità dellodi Cupertino di lanciare automaticamente un allarme ai servizi di emergenza in caso di incidente. Una caratteristica ormai presente anche su diversi smartphone e dispositivi concorrenti. Ma una caratteristica che sta causando anche non pochi problemi alla centrale di pronto intervento di, che in questi giorni è stata bombardata daiinviati involontariamente dagli. La dinamica è semplice. I dispositivi di chi frequenta le piste hanno la chiamata d’emergenza automatica attiva, pronta a partire appena viene percepito un urto considerato abbastanza forte. Ma sulle piste da sci, si sa, spesso si cade, si scivola, si urta il manto nevoso. E così la Provincia diha rilevato un ...