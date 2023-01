Tre uomini e una gamba sfortunata | stasera in tv su Canale 5

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tree unaè un film del 1997 diretto e interpretato da Aldo Giovanni e Giacomo che va in ondain tv su5. Il film è diventato ormai un successo e ha incassato 16,6 milioni di euro. È il primo film del trio comico che si basa sull’amicizia, dove la spensieratezza e l’allegria rendono la pellicola un film, che anche a distanza di anni, non ci si stanca mai di rivedere. Tree unain tv…e Giacomino si sposa Tree unaAldo Giovanni e Giacomo sono tre amici e colleghi che lavorano in un negozio di ferramenta, annoiati dalla vita e dal loro lavoro. Giacomo sta per sposarsi con la figlia di Eros Cecconi, interpretata da Luciana Littizzetto. Quest’ultimo è il proprietario del ...