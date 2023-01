Tragedia a Brescia | travolto da due auto | niente da fare per un sedicenne

Gazzetta del Sud

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da due auto sulla litoranea che costeggia il lago a Iseo, nel Bresciano. L'incidente mortale è avvenuto sabato sera, poco dopo le 20. Ancora non è chiara la dinamica del violento impatto. Lo scorso ottobre a Roma, un pedone di 18 anni è stato ucciso da una 24enne che ha perso il controllo della macchina.