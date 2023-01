(Di domenica 8 gennaio 2023) Da lunedì anche i lavori propedeutici in viale Don Minzoni per la fermatalinea per Campo di ...

LA NAZIONE

Da lunedì anche i lavori propedeutici in viale Don Minzoni per la fermata della linea per Campo di ...Coinvolte nell'incidente anche un'auto e alcune altre persone, le quali hanno però riportato solo lievi ferite. La strada, via Roma, è stata chiusa alin entrambe le direzioni per ... Traffico Un’altra settimana rovente Fra i cantieri della tramvia e Pitti Da lunedì anche i lavori propedeutici in viale Don Minzoni per la fermata della linea per Campo di Marte ...Le strade di Napoli, in queste festività e all’alba del 2023, sono di chi se le prende. La viabilità è senza regole, asfissiata dal traffico, dall’assenza di norme ...