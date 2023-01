Traffico Roma del 08-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Continuano i rientri in direzione della capitale sullaNapoli con code tra Anagni e la diramazionesud è su quest’ultima file per entrare sul raccordointenso in centro ma in generale la circolazione è buona su tutta la rete viaria Capitolina Oggi ultimo giorno del Piano mobilità per le festività natalizie sono attive le linee gratuite free 1 e free 2 che partono da Termini da Piazzale Ostiense per arrivare a Largo Chigi Inoltre ancora per oggi le ZTL del centro e del Tridente sono attive fino alle 20 seconda fase della domenica ecologica fino alle 20:30 stop ai veicoli all’interno della nuova fascia verde da domani lunedì 9 gennaio in programma lavori di potatura in via Nomentana che sarà chiusa altra le 8 e le 18 tra ...