Traffico Roma del 08-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto ancora molto intenso ilautostradale sullaNapoli per i rientri al termine delle feste ci sono file verso la capitale tra Ferentino e la diramazionesud è su quest’ultima code per entrare sul Raccordo da Torrenova rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra la Prenestina e la Casilina altri rallentamenti sulla tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni file sulla Flaminia tra Corso Francia il raccordo in uscita dalla capitale è moltoè dovuto alla fine della partita Lazio Empoli seconda fase della domenica ecologica fino alle 20:30 stop ai veicoli più inquinanti interno della nuova fascia verde da domani lunedì 9 gennaio in programma lavori di potatura in via Nomentana Chi sarà chiusa al ...