Traffico Roma del 08-01-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 8 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneda rientro sullaNapoli si procede in coda tra Ferentino e la diramazione diSud verso la capitale e sulla diramazioneSud a coda per entrare sul raccordo a partire da Torrenova anche sulla diramazionenord file tra Settebagni raccordo verso quest’ultimo sempre versoattesa alla barriera diEst sulla A24L’Aquila terminato il corteo in centro i percorsi dei bus sono tornati regolari si è conclusa la serie A all’Olimpico aumento diin tutta l’area del Foro Italico e al della Vittoria attenzione Inoltre alle modifiche alla viabilità iniziata alle 16:30 la seconda fase della domenica ecologica fino alle 20:30 ...

Scontri tra tifosi in A1 Pesanti le ripercussioni sul, particolarmente intenso in questo tratto. I tifosi dellasono diretti a Milano per la sfida contro il Milan di questa sera a San ...Paralizzato ilche dopo alcune ore - riferiscono fonti della Questura - sembra esser ... Video su questo argomento Scontri tra tifosi di Napoli e. Un ferito e chilometri di coda sull'A1 È ... Roma, blocco totale del traffico oggi domenica 8 gennaio in Fascia Verde. Orari e chi può circolare Questo pomeriggio autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie della Roma e del Napoli nei ...Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie di Napoli e Roma: lo riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto, presenti le pattuglie dell ...