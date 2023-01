Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto aNord coda pertra il raccordo anulare Tomba di Nerone in direzione del centro Siete in coda persul tratto Urbano della quattro tra Viale della Serenissima è l’ingresso con la tangenziale al esquilino lavori di potatura in via Merulana tra Piazza San Giovanni Viale Manzoni fino alle ore 17 previste le possibili chiusure e deviazioni coinvolte anche le numerose linee bus che transitano in zona Allora 14 di oggi manifestazione con corteo promossa dalle comuni che da iraniani in Italia con partenza da Piazza della Repubblica ad arrivare in Piazza Madonna di Loreto accanto a Piazza Venezia previste possibili chiusure e deviazioni coinvolte anche le numerose linee bus che transitano in zona il programma alle ore 15 Ricorda di calcio Empoli e Sono già attive ...