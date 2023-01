Traffico Roma del 08-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno è ben trovati all’ascolto poco ilin cittàil momento attenzione alla presenza di possibili rallentamenti in via di Casal Bruciato per un incidente avvenuto in prossimità di via Tiburtina ricordiamo la domenica ecologica il divieto di circolazione per ilprivato Salvo alcune deroghe fino alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 all’interno della fascia verde alle ore 14 di oggi manifestazione con corteo promossa dalle comunità iraniana in Italia con partenza da Piazza della Repubblica fino ad arrivare in Piazza Madonna di Loreto accanto a Piazza previste possibili chiusure e deviazioni coinvolte anche le numerose linee bus che transitano in zona e nell’ambito delle piano della mobilità per le festività natalizie le ZTL diurne del centro storico e sono attive fino alle ore 20 ...