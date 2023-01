Traffico Roma del 08-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione continua ad essere regolare quindi scorrevole ilsulle strade della capitale pochi gli spostamenti in queste ore Attenzione ad un incidente in via del Foro Italico che sta provocando rallentamenti tra Corso di Francia e viale di Tor di Quinto n direzione San Giovanni tutto tranquillo lungo il raccordo anulare e consolari ricordiamo che oggi è in corso la prima domenica ecologica dellele limitazioni alla circolazione sono in due fasce orarie Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 non potranno circolare tutti i veicoli amore nell’aria della zonalimitato definita come fascia verde alle quali non lavori di potatura in via Merulana tra Piazza San Giovanni e Viale Manzoni fino alle ore 17 previste possibili chiusure ...