Traffico Roma del 08-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto tutto tranquillo al momento lungo la rete viaria della città metropolitana dinessuna segnalazione lungo il raccordo anulare e consolari all’interno della città sono pochi gli spostamenti registrati in queste ore in programma oggi la prima domenica ecologica delle limitazioni alla circolazione sono previste in due fasce orarie dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 non potranno circolare tutti i veicoli a motore nell’area della zonalimitato definita come fascia verde Concludiamo con il trasporto pubblico parliamo del piano per la mobilità per le feste Oggi ultimo giorno di servizio per le due linee gratuite free 1 e free 2 così come la linea 100 e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...