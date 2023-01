Traffico Roma del 08-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione domenica mattina all’insegna delscarso sulle strade della capitale al momento non sono presenti disagi alla circolazione prima appuntamento con la domenica ecologica dell’anno il divieto di circolazione per ilprivato Salvo alcune deroghe dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 all’interno della fascia verde all’ esquilino anche oggi lavori di potatura in via Merulana tra Piazza San Giovanni Viale Manzoni fino alle ore 17 previste possibili chiusure e deviazioni coinvolte anche le numerose linee bus che transitano in zona e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it per il momento del tutto e grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...