Tra spoils system e nomine di 67 partecipate | il governo Meloni tesse la tela del vero potere

Il Sole 24 ORE

system quanto si vuole, ma su certe caselle non si può scherzare. E tanto Rivera che Mazzotta sono molto stimati a Bruxelles dove si stanno decidendo,le altre cose, le eventuali modifiche ...Flavio Cattaneo , imprenditore - manager con esperienza trentennale collaudata alla guidal'... Né si sottrae a domande sullosystem, la pratica politica importata dagli Usa diventata legge ... Nomine, 70 poltrone in bilico e il Governo ragiona sullo spoils system: via i signor no Lo spoil system è una pratica assolutamente legittima, ormai diventata prassi consolidata da ogni in ogni paese ...A Roma come a Bruxelles, la difficoltà dei fronti aperti per Meloni è direttamente proporzionale alla forza del suo consenso. In una lista così lunga - che comprende anche gli alleati - mancano all’ap ...