Tour de Ski | Federico Pellegrino chiude al quarto posto in classifica generale

(Di domenica 8 gennaio 2023) Simen Krueger ha annientato la concorrenza sulle rampe del Cermis, ottenendo la vittoria nella 10 km in TC, atto finale delde Ski 2023. Il norvegese ha condotto la gara con un’ascesa forsennata insieme al compagno di squadra Hans Holund alla fine al secondoseguendo così il compagno di team verso il podio finale delde Ski, alle spalle di Johannes Klaebo che ha colto la terza vittoria nella. Terzo di giornata il francese Jules Lapierre che ha saputo raggiungere e superare il norvegese Sjur Rothe,. Quinto tempo per il tedesco Friedrich Moch a precedere Klæbo, sesto. Dopo aver vinto tutte le tappe sin qui disputate, il fenomeno norvegese ha preferito gestire la situazione, difendendo la leadership nellacon un minuto ...

OA Sport

Krueger vince su Holund la scalata del Cermis, Klaebo amministra e Pellegrino chiude quarto nella ...Federico Pellegrino ha parlato al termine delde2023 , terminato al quarto posto: ' Nel complesso posso dire che il mio approccio ha funzionato. Ho dato il 100% ed il mio fisico ha risposto molto bene , perciò il bilancio è positivo. Ho ... LIVE Tour de Ski 2023, scalata Cermis in DIRETTA: Klaebo concede il bis, Pellegrino è quarto! Karlsson: trionfo e malore Il norvegese Klaebo 6° vince il suo 3° Tour – Frida Karlsson arriva 15ª, vince e sviene. Delphine Claudel (Fra) vince la tappa Cermis – Pellegrino 4° al tour – Classifiche Il dramma di Frida Karlsson ...Dopo la durissima prova del Final Climb sul Cermis, l'atleta è finita in infermeria priva di sensi. Tra gli uomini polio tutti norvegese: Klaebo conquista il terzo tour in carriera ...