Tour de Ski 2023 oggi | 10 km Cermis Val di Fiemme | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023)de Ski, ecco la fine. Si concludel’evento a tappe che ormai sempre più caratterizza la Coppa del Mondo di sci di fondo per importanza: Val di, anzi, per la scalata finale (11:00 per le donne, 12:45 per gli uomini). Johannes Hoesflot Klaebo da una parte, Frida Karlsson dall’altra cercano di ribadire la propria supremazia. Dal 2008 un italiano non arriva sul podio: benché sia per lui impresa difficile, c’è Federico Pellegrino che parte come quarto della classifica generale, dunque già con la chiara prospettiva di migliorare il 14° posto del 2021, primo anno nel quale è riuscito a portare a termine l’intero evento. Chance di top ten anche per Francesco De Fabiani, che già vanta due noni posti nel 2016 e 2019. In chiave femminile, invece, le azzurre navigano nella seconda metà della graduatoria, ...