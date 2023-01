Tour de Ski 2023 | malore per Frida Karlsson | cosa è successo in Val di Fiemme

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha vinto ilde Ski, la prestigiosa kermesse itinerante che va in scena a cavallo tra vecchio e nuovo anno. L’evento prevede la disputa di sei tappe ed è valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo. La svedese si è presentata in testa alla classifica in occasione dell’ultimo appuntamento, con un vantaggio di 1’12” sulla norvegese Tiril Udnes Weng e di 1’27” sulla finlandese Kerttu Niskanen. La 23enne partiva con tutti i favori del pronostico, ma doveva stare molto attenta a non andare fuori giri durante la mitica scalata del Cermis, uno sforzo improbo a cui la nordica non si era mai sottoposta nel corso della sua carriera.ha imboccato l’ascesa in testa e ha dettato il ritmo proprio per evitare sorprese, impressionando anche lungo un tratto al 26,5% di pendenza ...