Totti e Harry | quando criticare è troppo facile

(Di domenica 8 gennaio 2023)non è più il bravo ragazzo tutto casa, chiesa e famiglia. È stato retrocesso a uno qualsiasi. Gli sono rimasti solo i soldi – Ieri idolatrato, oggi chiacchierato e persino sospettato di riciclaggio. Sempre la vecchia storia della mela e del serpente. Chi avrebbe mai detto che anche lui sarebbe stato cacciato dal paradiso terrestre. Daha litigato con Ilary si sono scoperti gioco d’azzardo, Rolex, prestiti poco chiari, viaggi, movimento di denaro contante. Il primo sintomo del giudizio sociale fu la sparizione dai teleschermi delle pubblicità che reclamizzava. Forse non è più neppure il capitano. Gli ci sono voluti 46 anni per costruire l’immagine del bravo ragazzo, ed è bastata un flirt per finire nel gossip e nella volgarità, e perdere la stima di tutti. È. Tutto ...