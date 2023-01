Totocalcio | schedina 7-9 gennaio 2023 | risultati | vincite | premi e soldi in palio

(Di domenica 8 gennaio 2023) I, le, ie iindelladel 7-9. Grande attesa per questo week-end di partite: Serie A e tanto calcio estero. I tanti incontri concorreranno allacon eventi obbligatori, otto, nel pannello A, ed eventi opzionali, dodici, nel pannello B. Di seguito ecco la nuovacon ie le. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA IPANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI) 1. Salernitana – Torino X 2. Spezia – Lecce X 3. Rayo Vallecano – Betis 4. Hellas Verona – Cremonese 5. Milan – Roma 6. Espanyol – Girona X 7. ...

GiocoNews.it

Di seguito ecco la nuovacon i risultati e le vincite. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA I RISULTATI PANNELLO A (EVENTI ...E' stata resa nota la nuova, la seconda dell'anno 2023, del nuovoper quanto riguarda le partite di calcio del 7 - 9 gennaio. Dopo pochissimi giorni torna nuovamente in campo la Serie A, ma anche tanto calcio ... Totocalcio: nel primo concorso del 2023 torna in schedina la Serie A Totocalcio, i risultati del concorso n.40 e la nuova schedina: nessun 13 con l'intero montepremi che sarà rimesso in palio sotto forma di jackpot.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica il palinsesto del concorso Totocalcio n. 1 del 2 - 4 gennaio 2023, con partite della Serie A e dei principali campionati esteri. Scritto da Redazione ...