Torna la pazza Inter | Monza trova il pari al 93' - Sport - quotidiano net

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nerazzurri due volte in vantaggio con Darmian e Lautaro: Ciurria firma il primo pareggio, in pieno recupero autogol di Dumfries per il 2 - ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nerazzurri due volte in vantaggio con Darmian e Lautaro: Ciurria firma il primo pareggio, in pieno recupero autogol di Dumfries per il 2 - ...Una stagione. Se al termine della " galoppata ", a fine febbraio, il Napoli conserverà il ... Il Napoliin campo con due trasferte consecutive. Domani sera a Milano contro l'Inter, domenica ... Torna la pazza Inter, Monza trova il pari al 93’ Nerazzurri due volte in vantaggio con Darmian e Lautaro: Ciurria firma il primo pareggio, in pieno recupero autogol di Dumfries per il 2-2 ...Lillo torna nei panni di Posaman nella serie comedy ‘Sono Lillo’, dal 5 gennaio su Prime Video con la regia di Eros Puglielli. Tutti pazzi per questo improbabile supereroe che ha un solo superpotere: ...