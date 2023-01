Torino | Juric | 'Dobbiamo alzare il livello negli ultimi 20-30 metri'

, le parole di Ivanprima del calcio d'inizio: "Rispetto all'ultima gara voglio più concentrazione e determinazione" Iva, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita con la Salernitana. Di seguito le sue parole. "Non è turnover, abbiamo partite ravvicinate e ci ...Nicola si gioca molto contro la sua ex squadra, il© LaPresseI granata di Davide Nicola sono ... La squadra allenata da Ivanarriva all'appuntamento dopo il pareggio, secondo consecutivo, ...Salernitana-Torino è il lunch match di Serie A: formazioni ufficiali e dove vedere in TV e in streaming la partita.Comincia nel migliore dei modi il 2023 bianconero, grazie a una vittoria di misura allo Zini di Cremona in seguito ad una partita ricca di occasioni. Ci ha provato sin da subito la Juve, spaventata da ...