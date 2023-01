Torino | Ilic primo nome per il centrocampo

(Di domenica 8 gennaio 2023) ttuale Nella conferenza stampa prima della partita contro la Salernitana, Ivan Juric ha parlato di mercato. Uno dei reparti che i granata hanno bisogno di rinforzare è sicuramente il. In cima alla lista dei desideri dell’allenatore delc’è sicuramente Ivan. Il centrocampista, in forza all’Hellas Verona, sarebbe ideale: ha già lavorato con Juric con ottimi risultati, si ritrova con un bel mancino e fisicamente riesce a reggere lo scontro con molti degli avversari in Serie A. Per aggiudicarsi la corsa al serbo però, ildovrà superare una concorrenza abbastanza nutrita di squadre che non vedono l’ora di dargli il benvenuto. Ivanpotrebbe essere il rinforzo aper ilrichiesto da Juric. Il serbo non ha convinto del ...

Toro News

...gara contro il, atteggiamento che deve aumentare sempre di più di partita in partita, ma così come devono aumentare la qualità e la condizione, due elementi fondamentali per fare bene....Dopo il pareggio contro il, Zaffaroni vuole fare bottino pieno contro una diretta ... A centrocampospera di tornare nell'XI di partenza ma Sulemana non è tagliato fuori dai giochi Cremonese,... Calciomercato Torino, il punto: Ilic il sogno per il centrocampo La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il direttore sportivo Davide Vagnati sfoglia la margherita. Sono diversi i giocatori sul taccuino del Torino per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta l’edizione ...