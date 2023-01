Tina Cipollari si sposa | gli ultimi dettagli della cerimonia

Blasting News Italia

capi moda da amare per sempre Ormai sono passati 13 anni dall'arrivo di Gemma Galgani a Uomini e Donne e adesso la dama è una della colonne del programma mariano. Le liti con, la storia con il gabbiano George , quella con Marco , con Michele e il flirt con il giovane Sirius, Nicola Vivarelli, negli anni Gems non si è mai risparmiata. Non tutti sanno però ...Uomini e Donne regala anche momenti d'ilarità. Questa volta a finire al centro dell'attenzione social sono gli opinionisti Gianni Sperti e. In queste ore, l'ex fidanzato di Paola Barale ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram lo screenshot di una conversazione avuta con l'acerrima nemica di Gemma Galgani in ... Uomini e donne, retroscena su Tina Cipollari: 'Il matrimonio dovrebbe tenersi a breve' L'opinionista di Uomini e Donne è pronta a fare il bis dopo il divorzio dall'hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli ...Tina Cipollari è al centro del gossip per il suo possibile matrimonio imminente con Vincenzo Ferrara. A quanto pare, il volto storico di Uomini e donne, potrebbe decidere nel corso di questo 2023 di c ...