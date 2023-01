The Whale | Darren Aronofsky ha scelto Brendan Fraser senza aver mai visto un suo film per intero

(Di domenica 8 gennaio 2023), regista di The, ha confessato diper il ruolo del protagonista del, l’obeso professore di lettere Charlie,maiundell’attore per. Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, il regista ha raccontato: “Ci ho messo 10 anni a fare questoperché non sapevo come trovare il protagonista giusto; poi mi sono imbattuto nel trailer di questobrasiliano indipendente dove c’era, e mi ha subito colpito.” Il regista descrive così il rapporto con; “Ad essere onesti non avevo mai...

In un'intervista con Deadline , Adrien Morot, truccatore di( LEGGI LA RECENSIONE ), ha raccontato i retroscena del suo lavoro per realizzare la protesi indossata dal protagonista Brendan Fraser per aumentare la propria stazza. Nel film, l'attore ...Hunter,- Runner Up David Kajganich, BONES AND ALL - Runner Up Sarah Polley, Miriam Toes, WOMEN TALKING - Runner Up Best Documentary WILDCAT - Winner FIRE OF LOVE - Runner Up Best Animated ... The Whale: il truccatore racconta come la pandemia ha influenzato ... Adrien Morot. truccatore di The Whale, ha raccontato come la pandemia ha influenzato il suo lavoro per creare la protesi di Brendan Fraser ...Parlando con Deadline, Brendan Fraser ha aperto alla possibilità di recitare nuovamente in un film della saga de La Mummia ...