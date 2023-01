Terremoto nel calcio | “partite truccate” | indagato anche Rui Costa

(Di domenica 8 gennaio 2023) Uno scandalo nelportoghese, il Benfica e Ruisono finiti nei guai. Secondo le ultime notizie provenienti dall’estero il club, il presidente del club, l’ex centrocampista di Fiorentina e Milan, e i membri del Consiglio di Amministrazione del mandato 2016/2020 Domingos Soares de Oliveira, Luís Filipe Vieira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro sono finiti nel mirino della magistratura. Diário de Notícias prima e A Bola hanno svelato tutti i dettagli. Il Benfica sarebbe accusato di aver beneficiato di risultati manipolati in diverse. Foto di Antonio Cotrim / AnsaIl comunicato ufficiale Le notizie sono state confermatedal club, il Benfica ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un comunicato ufficiale. “Tenuto conto delle notizie rese pubbliche in data odierna, Sport Lisboa e Benfica ...

RaiNews

Sostituiti il Commissario ale il presidente dell'Aifa, in bilico il potentissimo ...Modica ricorderà dunque ilcon il convegno 'Modica e il, la città ricorda330° anniversario del 1963' mercoledì alle 18.30 al Teatro Garibaldi. Terremoto di magnitudo 7 a largo delle isole di Vanuatu nell'oceano Pacifico L'Ad di Leonardo verso l'addio, al suo posto potrebbe andare Lorenzo Mariani. Stefano Donnarumma all'Enel, Giuseppe Lasco a Terna. Per i servizi segreti, ...Per secoli la posizione isolata, al confine col Tibet, favorì la conservazione della sua cultura: ora le cose stanno cambiando ...