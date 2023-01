“Terra amara” e “Un altro domani” | anticipazioni fiction Mediaset dal 9 al 14 gennaio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Prosegue la messa in onda delle, ovveroe Un: ecco cosa accadrà dal 9 al 14. Esclusi il giorno di Santo Stefano e dell’Epifania, le serie di Canale 5 non sono andate in pausa durante le festività natalizie: ecco cosa accadrà nelle nuove puntate. Non conoscono pausa ledella rete ammiraglia di. Esclusi i brevi stop nel corso del giorno di Santo Stefano e dell’Epifania, le serie sono andate in onda ininterrottamente anche nel corso delle festività. Ora che i giorni di festa sono conclusi, proseguono senza sosta gli appuntamenti della soap turcae della serie spagnola Un. Drammi, ...

ilsipontino.net

... sabato 7 gennaio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel Verissimo " Le Storie : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel. Anticipazioni Terra Amara, gesto estremo di Demir: la vendetta di Yilmaz Dopo la favola vissuta durante il loro matrimonio, Gülten e Çetin si ritroveranno ad affrontare una dura realtà nel prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Müjgan li caccerà via dalla pic ...Il 2023 parte con l’amaro in bocca per le mantovane che incassano la sconfitta in terra bolzanina sul 51 a 45. La partenza è sprint per le casalinghe che piazzano un parzialino di 7 ...