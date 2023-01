Terra Amara | anticipazioni 9-14 gennaio 2023 | Zuleyha tenta il suicidio

(Di domenica 8 gennaio 2023)non riuscirà più a sopportare tutto il dolore che le infligge suo marito Demir e nelle puntatedal 9 al 14, si lascerà andare alla disperazione e tenterà di togliersi la vita. Tuttavia, Hunkar la salverà, ma poi, su consiglio del medico la farà chiudere in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo, Yilmaz si chiarisce con Mujgan e finalmente vivranno giorni felici insieme., trame dal 9 al 14si taglia le vene e finisce in un istituto psichiatrico Yilmaz, in seguito alla sparatoria, si riprenderà pian piano, e riuscirà ad alzarsi dal letto e inizierà a chiedersi per quale motivoquel giorno sia andata da lui. Fekeli, allora, gli ...

ilsipontino.net

Ad oggi, Zuleyha e Gulten sono ancora ai ferri corti . Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano invece che tra le due ci sarà ben presto un riavvicinamento . L'ex sarta, infatti, si renderà conto che , a dispetto di quanto ...... sabato 7 gennaio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ... Anticipazioni Terra Amara, gesto estremo di Demir: la vendetta di Yilmaz Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir cadrà tra le braccia di Ümit, ma non potrà immaginare che in realtà sia vittima di una trappola ordita da Fikret per farlo fuori. Demi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...