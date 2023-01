Teresa Mannino rivela | “Sono cresciuta con una bertuccia | mi vergogno Ero una bimba perfida Per un amante ho rischiato di perdere la parte in un film”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) “La mia scimmia? Ora mi metto a piangere. È una delle poche cose di cui mi. Avevo 10 anni…”. Inizia così l’intervista dial Corriere della Sera, un botta e risposta a tratti esilarante in cui l’attrice comica siciliana ripercorre la sua vita, dall’infanzia ai successi sul piccolo schermo,ndo aneddoti inediti del suo passato. Come, appunto, quello della scimmia che teneva da bambina a mo’ di animale domestico: “Ero fissata con i primati, guardavo tutti i documentari, ricordo ancora la pagina della Treccani e me che dicevo: ioquesta. Così, in quinta elementare per la promozione chiesi una scimmia. Mi presero unae ci rimasi male, perché volevo uno scimpanzé. La chiamai Gegè, scappò il giorno stesso per colpa di mio fratello: l’abbiamo vista ...