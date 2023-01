Teo Mammucari da morir dal ridere nei fuori-onda delle Iene | Belen | hai rotto il c…o!

ilmessaggero.it

La stretta di mano con Pippo Baudo , un accordo verbale. " Farai il Dopofestival ". Ma poi il grande presentatore sparì. A distanza di vent'anni,lo racconta ancora con una certa delusione, ricordando quell'episodio come una lezione per se stesso. " Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto ". Il comico e ...Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: 'Èche si è proposto'. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera ... Teo Mammucari: «La delusione Pippo Baudo e la sorpresa Maria De Filippi. Per tre anni non ho visto mia figlia» "Ci rimasi malissimo...". Il conduttore de Le Iene svela un retroscena sul suo rapporto con Baudo. Poi il racconto dell'incontro fortuito con Maria De Filippi, a un matrimonio ...Martedì sera torna a condurre Le Iene con Belén Rodriguez - stessa spiaggia, stesso mare: Italia 1, ore 21.20 - ma in testa Teo Mammucari, 58 anni compiuti il 12 agosto, una ...