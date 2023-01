Gazzetta del Sud

È rimasto ferito un tifoso romano negli scontrile tifoserie giallorosse e quelle del Napoli , avvenuti nell'autogrill di Badia al Pino nel tratto aretino dell'Autosole, lo stesso dove nel 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri. Non ci ...... il buon aspettoVenere e Marte nel vostro segno, indica che è l'opportunità perfetta per ... Andate verso il nuovo con speranza e fiducia! Amore : in coppia, eventualianche riguardanti le ... Tensioni tra tifosi in autogrill, ferito un sostenitore della Roma. Autostrada in tilt In occasione della finale vinta contro Korda nel torneo di Adelaide, Novak Djokovic si è infuriato contro qualcuno del suo team ...Lo scontro alle porte dell'Europa ha riacceso l'attenzione su quelli che sono i punti caldi del mondo. Ecco dove potrebbero scoppiare nuove guerre nel 2023.