Tennis | Torneo Auckland Gauff domina Masarova in finale

Tennis Fever

I ko di Trevisan, Musetti e Berrettini condannano gli azzurri nel primodella stagione ...Per la statunitense, numero 6 del ranking Wta, è il terzo titolo in carriera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff ha vinto il titolo all'"ASB Classic",Wta 250 dotato di un montepremi pari a 259.303 dollari disputatosi sui campi in cemento di Auckland, in nuova Zelanda. La tennista statunitense, numero 1 del tabellone e 6 del ranking mondiale, ... Musetti si ritira dal torneo Atp 250 di Adelaide (ANSA) - ROMA, 08 GEN - Grazie al successo su Matteo Berrettini per 7-6 (4), 7-6 (6), dopo 2h16' di gioco, Taylor Fritz regala agli Stati Uniti la prima edizione della United Cup di tennis, torneo ...La bielorussa ha sconfitto in finale in due set la qualificata ceca Noskova ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka vince il primo ...