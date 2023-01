Tennis | Torneo Adelaide Titolo a Djokovic | Korda battuto in rimonta

Tennis Fever

Il serbo vince la finale del250 (92° titolo in carriera) in tre set, in rimonta, salvando ... anche quando sembra vicino alla sconfitta e non esprime il suo miglior, alla fine la spunta. ...Non solo, Djokovic avvicina il record di Rafa, a segno in almeno unper 19 stagioni consecutive (2004 - 2022): al momento il serbo è a 18 (2006 al 2023) . Djokovic agguanta la 34vittorie ... Musetti si ritira dal torneo Atp 250 di Adelaide Il campione serbo raggiunge Nadal al quarto posto per vittorie assolute nel circuito ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic ha vinto ...Non riesce l'ennesima impresa alla 18enne ceca Linda Noskova dopo le eccellenti prestazioni dei giorni scorsi. Aryna Sabalenka torna al successo dopo oltre un anno e mezzo ...