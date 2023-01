Tennis | italiani zavorrati dagli infortuni Catena senza fine per Sinner e Berrettini | ora preoccupa anche Musetti

(Di domenica 8 gennaio 2023) Da lunedì 9 gennaio l’Italia, per la prima volta nella propria storia, avrà tre giocatori nella top-20 del ranking ATP. Si tratta di Matteo, Jannike di Lorenzo. Una notizia che rallegradubbio in ottica italiana, ma non nasconde lezioni legate alla sequenza costante didei tre primattori delnostrano. Si è reduci da un 2022 nel quale siachenon hanno potuto giocare al meglio delle loro possibilità, perché fermati con costanza da non pochi contrattempi. Continui stop che non hanno aiuto nel trovare la giusta continuità di rendimento e nello stesso tempo hanno fatto perdere posizioni nella classifica mondiale a entrambi, vista l’uscita dalla top-10 nella quale ...

Agenzia ANSA

Ancora un infortunio a far tremare i tifosiin vista degli Australian Open, al via tra appena una settimana (16 gennaio) a Melbourne. Dopo Jannik Sinner (guaio all'anca ad Adelaide, scongiurate lesioni, ndr), anche Lorenzo Musetti è ...Musetti dopo Sinner: il 2023 delitaliano inizia all'insegna degli infortuni. Nei primi ... Per i colorisi tratta del secondo, pesante infortunio in poche ore dopo quello di Jannik ... Tennis: poker alla Grecia, Italia in finale United Cup Tennis, Aryna Sabalenka è la prima tennista del 2023 a vincere un torneo WTA sul cemento australiano di Adelaide ...Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro durante il match contro Frances Tiafoe, valido per la finale della United Cup: il carrarino messo ko da un problema alla spalla a otto giorni dal via degli ...