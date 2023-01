Tennis | Djokovic vince il torneo di Adelaide e guarda agli Australian Open

(Di domenica 8 gennaio 2023) Novakha vinto ilAtp 250 ad, in Australia, battendo in finale lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6 - 7, 7 - 6, 6 - 4. Un buon viatico per il serbo in vista ...

Corriere della Sera

Novak ha vinto il torneo Atp 250 ad Adelaide, in Australia, battendo in finale lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6 - 7, 7 - 6, 6 - 4. Un buon viatico per il serbo in vista degli Australian Open 2023 che andranno in scena sul cemento di Melbourne (Australia) dal 16 al 29 gennaio. Si tratta del primo Slam della stagione di tennis, i migliori giocatori si fronteggeranno a viso a ... in questo caso il, la tecnica non basta. Né il talento, come ha spiegato qualche giorno fa Fabio Fognini. Djokovic cura l'alimentazione, l'ha cambiata radicalmente, e cura l'aspetto mentale. Atp Adelaide, Djokovic lite in italiano con il manager nel match contro Korda. A Malaga, nei quarti di finale della Davis, aveva esultato l'Italia. A Sydney, invece, sono gli Stati Uniti a chiudere con le braccia al cielo la prima edizione della United Cup.